국민의힘 사무처노조 "김종인 사과에 깊은 감사와 지지"

[아시아경제 이지은 기자] 김종인 국민의힘 비대위원장이 전직 대통령들에 대한 대국민 사과를 추진하려 하면서 당 내 의원들 사이에서 찬반이 엇갈리는 가운데, 국민의힘 사무처 노조가 지지 의사를 표명했다.

사무처 노조는 8일 성명문을 통해 "우리 당의 지난 과오에 대한 김 위원장의 대국민 사과 계획에 국민의힘 사무처노동조합은 깊은 감사와 지지를 표한다"며 이같이 밝혔다.

노조는 "사과드릴 대상은 국민"이라며 "국민의 일꾼으로 사소한 잘못일지라도 국민들께 사과하고 반성하는 모습은 지극히 당연하며, 이는 계파와 개인의 신념 문제가 아니다"라고 말했다.

이들은 "저희 사무처노동조합도 권력을 감시하지 못한 죄, 정권을 빼앗긴 죄, 국민들께 실망을 드린 죄. 깊이 통감한다"며 "잘못을 위선으로 부정하고 거짓으로 덮기보다, 사과하고 반성하는 이들에게 미래가 있다고 굳게 믿기에, 잘못의 수치보다 사과의 용기를 택한다"고 말했다.

사무처 노조는 "사과의 다른 말은 용서"라며 "우리는 긴 시간 서로의 잘잘못을 따지며 비난해 왔다. 사과할 용기가 있어야 남을 용서할 수도 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr