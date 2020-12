코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아

역대급 찍던 코스닥도 하락 반전

[아시아경제 이민우 기자] 약보합으로 출발한 코스피가 낙폭을 1%대로 키우며 주저앉고 있다. 최근 가파른 상승세를 겪은 뒤 다소 조정을 받는 모양새다.

8일 오전 11시18분 기준 코스피는 전날보다 1.12% 떨어진 2714.74를 기록했다. 전날보다 0.01% 내린 2745.13으로 출발한 이후 낙폭을 키우며 2710선으로 내려앉았다.

외국인과 기관의 쌍끌이 매도세가 지수 하락을 이끈 것으로 보인다. 외국인과 기관은 각각 4078억원, 1557억원을 순매도한 반면 개인은 5816억원어치를 순매수했다.

대부분의 업종이 하락했다. 의약품 업종의 낙폭이 -3.27%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(-2.53%), 건설업(-1.68%), 비금속광물(-1.66%), 은행(-1.47%) 등의 순이었다. 반면 기계(0.42%), 운수창고(0.30%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 556,000 전일대비 10,000 등락률 +1.83% 거래량 417,792 전일가 546,000 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향 close (1.4%)를 제외한 모든 종목이 떨어졌다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 834,000 전일대비 46,000 등락률 -5.23% 거래량 256,365 전일가 880,000 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오로직스 신임 대표이사 사장에 존림 부사장 코스피, 오후 들어 오름세 전환…코스닥은 1%대 상승개인 순매수에 코스피·코스닥지수 상승 출발 close (-4.2%)의 낙폭이 가장 컸다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 383,000 전일대비 20,500 등락률 -5.08% 거래량 1,741,578 전일가 403,500 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 상승랠리엔 반도체·배터리·배당株가 있었다…코로나 치료제 기대도 '한몫'코스피, 오후 들어 오름세 전환…코스닥은 1%대 상승셀트리온, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 5.0% ↑ close (-4.0%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 187,000 전일대비 6,500 등락률 -3.36% 거래량 2,189,097 전일가 193,500 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 [오늘 핫이슈 종목 총정리] 삼성전자, 녹십자 등 우량종목 급상승 원인 분석 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환현대차, 주가 19만 5500원.. 전일대비 -0.51% close (-3.1%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 114,500 전일대비 3,500 등락률 -2.97% 거래량 2,760,858 전일가 118,000 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 상승랠리엔 반도체·배터리·배당株가 있었다…코로나 치료제 기대도 '한몫' 삼성전자 빠지죠? 강한 반등의 서막! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 폭발적 성장합니다!반도체 초호황! 잠깐 쉬고 ‘ㅇㅇㅇㅇ’까지 올라간다! 단숨에 급등! close (-2.9%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 63,000 전일대비 1,600 등락률 -2.48% 거래량 1,726,010 전일가 64,600 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피 시총 상위 10종목, 전체의 48% 차지…2005년 이후 최고치만도, 4분기 영업이익 1000억원 전망…"실적개선 초입"기아차, 전 국내 사업장 생산 중단 close (-2.3%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 375,500 전일대비 9,500 등락률 -2.47% 거래량 427,702 전일가 385,000 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 최근 5일 개인 32만 8244주 순매도... 주가 37만 7000원(-2.08%)日구경하고 면세쇼핑…대기업 면세점 3社 파격할인 전쟁개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감 close (-1.9%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,700 전일대비 1,200 등락률 -1.65% 거래량 14,175,621 전일가 72,900 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 상승랠리엔 반도체·배터리·배당株가 있었다…코로나 치료제 기대도 '한몫' 삼성전자 빠지죠? 강한 반등의 서막! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 폭발적 성장합니다!반도체 초호황! 잠깐 쉬고 ‘ㅇㅇㅇㅇ’까지 올라간다! 단숨에 급등! close (-1.3%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 285,000 전일대비 4,500 등락률 -1.55% 거래량 318,672 전일가 289,500 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 매출 성장 가속중인 네이버, 커머스로 4분기 '잭팟'외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향강세장서 힘 못쓴 '신재생에너지'…개미들 어쩌나 close (-1.2$) 등의 순이었다.

장 초반 상승세를 보였던 코스닥도 하락세로 전환했다. 같은 시간 전날보다 0.84% 떨어진 919.11을 기록했다. 전날 대비 0.09% 상승한 927.69로 출발한 이후 를 기록한 뒤 오전 9시17분 기준 933.14까지 올랐다. '닷컴버블'이 붕괴되던 2000년 10월 이후 약 20년만의 최고치였다. 하지만 오전 9시35분께부터 떨어지기 시작해 끝내 전날 대비 하락한 것이다.

코스닥시장에서도 외국인과 기관의 팔자행렬이 이어지고 있다. 각각 800억원, 459억원을 순매도했다. 개인은 1481억원을 순매수했다.

하락한 업종이 다수다. 유통업종이 -3.15%로 가장 많이 떨어졌다. 이어 운송장비·부품(-2.59%), 제약(-2.03%), 통신장비(-1.40%) 등의 순이었다. 방송서비스(2.49%), 오락·문화(1.87%), 통신방송서비스(1.77%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목 대부분이 하락세다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 215,900 전일대비 20,900 등락률 -8.83% 거래량 1,607,707 전일가 236,800 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 기다렸습니다! 임상소식에 강하게 터진다! 대장 株 놓치면 후회합니다!셀트리온제약, 외국인 4만 1000주 순매도… 주가 -2.72%개인 순매수에 코스피·코스닥지수 상승 출발 close 의 낙폭이 -7.7%로 가장 컸다. 이어 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 142,800 전일대비 10,000 등락률 -6.54% 거래량 1,147,440 전일가 152,800 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 국산 코로나 백신은 일러야 내년 하반기개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감코스피, 오후 들어 오름세 전환…코스닥은 1%대 상승 close (-7.0%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 99,500 전일대비 6,800 등락률 -6.40% 거래량 1,648,107 전일가 106,300 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 주가 10만 700원.. 전일대비 -5.27%에이치엘비, 리보세라닙 글로벌 권리 최종 인수완료에이치엘비, 줄기세포 테마 상승세에 8.39% ↑ close (-5.3%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 159,600 전일대비 12,200 등락률 -7.10% 거래량 6,178,554 전일가 171,800 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 상승랠리엔 반도체·배터리·배당株가 있었다…코로나 치료제 기대도 '한몫'코스피, 오후 들어 오름세 전환…코스닥은 1%대 상승기다리는 소식.. 긴급승인 임박! 숨은 ‘모더나’ 관련 株! 찾았습니다! close (-4.7%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 205,000 전일대비 4,300 등락률 -2.05% 거래량 1,056,547 전일가 209,300 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감코스피, 오후 들어 오름세 전환…코스닥은 1%대 상승 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환 close (-2.3%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 170,800 전일대비 3,500 등락률 -2.01% 거래량 394,218 전일가 174,300 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감코스피, 오후 들어 오름세 전환…코스닥은 1%대 상승 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환 close (-1.6%) 등의 순이었다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 149,500 전일대비 1,500 등락률 +1.01% 거래량 352,899 전일가 148,000 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승코스피, 사흘 연속 사상 최고치 경신… 2700선 눈앞이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감 close (1.2%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 237,900 전일대비 1,400 등락률 +0.59% 거래량 37,356 전일가 236,500 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승코스피, 사흘 연속 사상 최고치 경신… 2700선 눈앞 close (0.5%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,350 전일대비 150 등락률 +0.30% 거래량 334,434 전일가 49,200 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 IPO 흥행 열기, 내년에도 이어간다…LG에너지솔루션·카카오뱅크 등 대기코스피 '2700시대' 왔다…'7만전자' 된 삼성전자오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세 close (0.4%)만 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr