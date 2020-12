‘면·동장회의도 화상으로’ … 거제시 비대면 행정 소통

코로나 대응현황 및 현안업무 공유

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거제시는 8일 일선 행정 소통을 위해 개최하는 면·동장 회의를 비대면 영상회의로 진행했다.

이는 사회적 거리두기가 2단계로 격상되고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생하고 있어 전 면·동의 일선 행정 공유와 코로나 관련 당부사항을 전달하는 행정업무는 이어가되, 감염 확산은 차단하려는 조치로 마련됐다.

이날 변광용 거제시장과 면·동장 등은 각자의 사무실에서 영상회의 시스템에 접속해 18개 면·동 여론 및 코로나19 지역 흐름을 공유하고, 65세 이상 건강 취약계층의 마스크 배부 협조, 코로나19 3차 대유행에 따른 시민 홍보 등 현안 사항을 당부했다.

변 시장은 “면·동장들이 오늘 들려주신 지역 이야기가 곧 시의 이야기”라며 “코로나19로 지친 주민들을 적극적으로 위로하면서 주민의 이야기에 항상 귀 기울여 달라”고 말했다.

시는 이번 영상회의 시스템을 각종 회의와 교육 등에 적극적으로 활용할 방침이다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr