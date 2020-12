내일부터 수도권 경찰 '을호비상' 발령…현장점검·역학조사 지원도

거리두기 2.5단계 시행에

비수도권도 경계강화

집합금지 시설 점검·마스크 착용 계도 강화

역학조사 필요 시 '신속대응반' 투입

[아시아경제 이관주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 3차 대유행으로 인한 사회적 거리두기 2.5단계 확대 시행에 맞춰 경찰이 수도권 지방경찰청에 '을호비상'을 발령하고 집합금지 시설 점검·역학조사 지원 등에 나선다.

경찰청은 사회적 거리두기 2.5단계가 시행되는 8일부터 서울·인천·경기남부·경기북부지방경찰청에 을호 비상을 발령한다고 7일 밝혔다. 을호비상은 갑호비상에 이어 2번째로 높은 경찰 비상근무 단계다. 해당 지역 경찰관들의 연가 사용이 중지되고 가용경력 50% 이내로 동원되며 지휘관·참모는 정위치 근무를 원칙으로 한다. 다만 관할 지역 내 코로나19 확산 정도에 따라 비상근무 등급을 조정할 수 있도록 했다.

비수도권 지역에는 2단계 격상 시 경계강화가 발령된다. 이날 현재 전국 255개 경찰서 중 대구·제주를 제외한 243개 경찰서에 이미 경계강화를 발령 중으로, 비수도권 전체로 확대될 예정이다.

집회·시위의 경우 2.5단계 방역지침에 따라 원칙적으로 50인 이상 집회가 금지되며, 지방자치단체에 따라 별도의 집합금지·제한 등 행정명령이 있다면 이에 따라 인원이 추가적으로 더 제한될 수 있다.

집합금지 시설에 대한 현장점검도 적극적으로 지원할 방침이다. 경찰은 연인원 6만9135명을 투입해 올해 3월부터 전날까지 전국 53만여개 업소에 대한 점검을 완료했다. 또 마스크 미착용자 계도를 강화하고, 관련 시비 또는 단속 공무원 폭행에 대해서도 엄정 수사할 방침이다. 집합금지 업소 또는 오후 9시 이후 집합제한 업소에 대한 방역수칙 위반 신고도 지자체와 협업해 대응한다. 생활치료센터에도 경찰관을 배치해 현장 안전·질서 유지에 나선다.

특히 산발적 집단감염이 대폭 늘어나면서 방역당국의 역학조사 역량이 한계에 부딪칠 경우 각급 경찰관서에 편성된 8559명 규모의 신속대응팀을 투입할 방침이다. 신속대응팀은 소재불명자 및 확진자 동선 확인을 지원한다. 경찰은 전날 기준 1만5345건의 소재불명자 소재확인과 3만866명의 확진자 동선확인에 나서 100% 확인을 마친 것으로 집계됐다.

경찰은 만에 하나 발생할 수 있는 경찰관서 폐쇄에 대해서도 인근 관서 지원, 업무 대행부서 지정 등으로 업무 공백을 최소화할 계획이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr