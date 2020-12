[아시아경제 구은모 기자] KG모빌리언스 KG모빌리언스 046440 | 코스닥 증권정보 현재가 10,600 전일대비 200 등락률 +1.92% 거래량 316,030 전일가 10,400 2020.12.07 11:54 장중(20분지연) 관련기사 KG모빌리언스, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC) 테마 상승세에 7.29% ↑KG모빌리언스, 주가 1만 2100원 (-3.2%)… 게시판 '북적'KG모빌리언스, 2분기 영업익 116억...전년비 55%↑ close 는 결산배당으로 보통주 1주당 220원의 현금배당을 결정했다고 7일 공시했다. 배당금총액은 81억6264만원이며, 배당기준일은 오는 31일이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr