김천시, 사랑의열매 '우수 기관상·우수 봉사단상' … 경북사회복지모금회 주최

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시는 경북사회복지공동모금회 주최로 열린 '2020 사랑의 열매 유공자 포상식'에서 우수 지자체 및 우수 봉사단으로 선정됐다고 7일 밝혔다.

'경북 사랑의 열매 유공자 포상식'은 나눔문화 확산에 기여한 지역의 기관·단체·개인을 대상으로 매년 경북도·경북사회복지공동모금회 공동 행사로 개최되고 있다.

김천시는 시민의 자발적이고 적극적인 기부 참여로 '우수상'을 수상하는 영예를 안았다. 김천시 사랑의 열매 나눔봉사단 또한 지역에서 적극적인 봉사 활동을 펼치며 지역의 나눔 문화 확산에 큰 기여를 해오고 있다.

김충섭 김천시장은 "시민과 각급 기관, 단체의 자발적인 나눔 운동 동참으로 김천시와 김천시 나눔봉사단이 함께 우수상을 받게 됐다"면서 "모두가 힘든 시기이지만 이번 수상을 계기로 모두가 함께 웃을 수 있는 Happy Together 김천을 만들도록 노력하겠다"고 강조했다.

한편 '희망2021나눔캠페인'은 경북사회복지공동모금회가 주최하고 김천시가 후원하는 이웃돕기 연말 집중 모금캠페인으로, 지난 1일부터 시작돼 내년 1월말까지 62일간 운영된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr