“코로나19 극복 위해 강동구가 구민과 함께 할 것” 메시지 전달

[아시아경제 박종일 기자] 이정훈 강동구청장이 지난 3일 코로나19 극복과 조기종식을 응원하는 ‘스테이 스트롱(Stay Strong)’ 캠페인에 동참했다.

‘스테이 스트롱’ 캠페인은 외교부에서 시작한 글로벌 캠페인으로 코로나19 극복의 연대 메시지를 담은 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리고 다음 참여자를 지목하는 방식으로 이뤄진다.

이정훈 강동구청장은 '견뎌내자(Stay Strong)' '코로나19 극복, 강동구가 함께합니다'는 메시지를 전달하며 코로나19의 종식을 위해 끝까지 구민과 함께 할 것임을 강조했다.

이 구청장은 인구보건복지협회 서울지회 황연옥 회장 지명으로 캠페인에 참여, 다음 참여자로 김선갑 광진구청장, 박성수 송파구청장, 김상호 하남시장을 추천했다.

