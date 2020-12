서울 성북구 뮤지컬 연습장 관련 9명 추가 확진…누적 26명(상보)

[아시아경제 나한아 기자] 6일 서울 성북구의 뮤지컬 연습장 관련 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 대구 연기학원으로 추가 전파되며 확진자가 26명으로 늘어났다.

이날 중앙방역대책본부에 따르면 성북구 뮤지컬 연습장 관련해서 접촉자 조사 중 9명이 추가로 양성 판정을 받아 현재까지 누적 26명이 됐다.

방대본은 뮤지컬 극단 관계자가 대구의 연기학원으로 강습을 나가는 과정에서 또 다른 강사와 학생, 그 가족과 접촉해 추가 전파가 일어난 것으로 보고 있다.

극단관계자가 15명, 가족 1명, 지인 3명이 확진됐고 대구 연기학원 추가 전파로 강사 1명과 학생 5명, 가족 1명 등이 확진 판정을 받았다.

