원인 모를 '아바나 증후군', 극초단파 공격 가능성 제기

NYT, 과거 쿠바와 중국 미 대사관 직원들 두통과 어지럼증 호소

러시아 소행 가능성…70~80년대 모스크바 미 대사관 극초단파 공격 전력

[아시아경제 국제부 기자] 과거 중국과 쿠바의 미국 대사관 직원들이 근무 당시 겪은 두통 등 신경계 증상은 극초단파 공격에 의한 것일 수 있다고 분석한 보고서가 나왔다.

뉴욕타임스는 미국 국립과학공학의학원(NASEM)이 19명의 전문가 위원회를 구성해 연구한 결과, 극초단파를 포함한 고주파 에너지가 이 기이한 질병의 원인일 수 있다는 결론에 도달했다고 5일(현지시간) 보도했다.

2016년 쿠바의 미국 대사관에서 근무하던 직원 일부는 두통과 어지럼증, 기억력상실을 비롯해 한밤중 거주지에서 이상한 소리를 들은 경험이 있다는 증상을 호소한 바 있다. 이후 2018년 중국에서 일한 대사관 직원과 가족 일부도 같은 증상을 겪은 것으로 나타났다. 이 증상은 쿠바 수도 아바나의 이름을 따 '아바나 증후군'이라고 명명됐다.

NYT는 쿠바, 중국과 다른 나라를 포함해 수십 명이 같은 피해를 봤고, 해외 지국을 찾은 미 중앙정보국(CIA) 당국자들도 비슷한 증상을 경험했다고 전했다.

NASEM의 전문가위원회는 화학적 노출이나 전염병 등 다른 원인을 고려했지만 그럴 것 같지 않다며 피해자의 증상이 고주파 에너지에 의한 공격과 좀 더 부합한다고 판단했다.

NYT는 "이번 보고서는 신중하고 과학적인 언어로 표현됐지만 이 사건이 악의적 공격의 결과라는 강한 증거를 보여주는 것"이라며 도널드 트럼프 행정부의 대응 태도를 문제 삼았다.

많은 전문가가 고주파 에너지가 가장 가능성이 큰 원인이고 외국이 이를 무기화한 결과일 수 있다고 주장했지만, 행정부는 이 사건에 관한 공개적 추정을 거부해 왔다는 것이다.

트럼프 행정부는 쿠바에서 해당 사건이 터졌을 때 쿠바 대사관 주재 직원을 줄인 뒤 미국의 쿠바 외교관을 추방하는 등 보복 조처를 했다.

그러나 국무부는 중국에서 발생한 증상에 대해선 개인적 건강 문제로 취급하며 다른 태도를 취했는데, 공격의 결과라고 인정한다면 직원을 대피시키는 상황이 될 수 있고 이 경우 중국과 관계를 교란할 우려가 있다고 판단한 결과 아니냐고 NYT는 봤다.

그러면서 NYT는 이 사건이 러시아 소행일 가능성을 거론했다. 보고서는 가해자를 따로 특정하지 않았지만 러시아와 구 소련이 고주파 기술에 관해 중요한 연구를 했다고 언급한 대목이 있다는 것이다.

또 소련은 70~80년대 모스크바의 미국 대사관을 극초단파로 공격한 전력이 있다고 NYT는 전했다.

국무부는 이 보고서에 대한 논평을 내고 각각의 가능한 원인은 추정에 머물러 있고 조사가 진행 중이라며 전문가위원회는 안보 우려 탓에 접근할 수 있는 자료에 한계가 있었다고 지적했다.

마이크 폼페이오 국무장관도 지난 10월 관련 질문에 명확한 결론이 아직 없다는식으로 답했다.

이 보고서는 지난 8월 국무부에 제출됐지만 의회의 제출 압력을 받은 후 최근에야 일부 의회 당국자에게 공유하지 말라는 당부와 함께 전달된 것으로 알려졌다.

보고서는 앞으로 유사한 사건이 발생할 경우 국무부가 즉시 조사를 시작할 수 있도록 계획과 절차를 수립할 것을 권고했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr