[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 4일 오후 3시 구청장실에서 진행된 칭찬저금통 모금 전달식에 참석했다.

칭찬저금통은 매년 5~6월 어린이집에 칭찬저금통을 전달, 10~12월 회수한다.

올해는 지역내 국공립어린이집 63개소, 민간어린이집 29개소, 가정어린이집 46개소 총 138개소 4730명 어린이들이 참여했다.

이날 기부 받은 4730개의 칭찬저금통 기부액은 노원구 복지재단을 통해 취약계층 아동과 청소년을 위해 쓰일 예정이다.

이날 전달식에는 오승록 구청장을 비롯 이은기 국공립어린이집대표, 윤혜영 민간어린이집 대표, 정연모 가정어린이집 대표가 참석한 가운데 칭찬저금통 전달식 및 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “고사리 같은 손으로 한푼한푼 모은 귀중한 돈을 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 하겠다”며 고마움을 전했다.

