"백신 맞았다"…WHO, '접종 여부 확인' 전자증명서 도입 검토

WHO "도입 여부 확정 안돼…면역 여권과는 달라"

[아시아경제 정현진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 앞두고 세계보건기구(WHO)가 접종 여부를 확인해주는 전자 백신 증명서(e-vaccination certificates) 도입을 검토하고 있다고 밝혔다.

3일(현지시간) 주요 외신 등에 따르면 WHO의 유럽지역 백신-예방 가능 질병 프로그램 담당자인 싯다르타 다타는 이날 언론 브리핑을 통해 "코로나19 대응에 기술 적용을 면밀하게 검토하는 중"이라면서 "적용 가능한 기술 중 하나는 전자 백신 증명서의 도입을 회원국과 함께 연구하는 것"이라고 말했다.

다만 그는 증명서 도입 문제는 아직 확정되지 않았고 국가마다 서로 다른 법률 현실에 맞도록 만들어져야 한다고 강조했다. 일부 국가에서 사용되는 코로나19 대응 추적 애플리케이션(앱)이 해외에서는 기능을 하지 않는 등 팬데믹(세계적 대유행) 대응에도 국가별 차이가 있어 관련 법 등을 검토해볼 필요가 있다는 점을 언급했다.

백신 인증서는 WHO가 동유럽의 에스토니아와 함께 시험 개발 중인 제도다. 에스토니아는 당초 자체적으로 '면역 전자 여권' 시스템 개발에 나섰었다. 면역여권은 코로나19에 감염됐다가 회복된 환자에게 면역이 형성됐다고 보고 발급하는 증명서의 일종인데, 코로나19의 경우 면역형성 여부와 면역 유지 기간 등이 아직 밝혀지지 않아 논란이 있어왔다.

싯다르타는 이어 도입이 검토되는 '백신 증명서'가 코로나19 대유행 초기부터 논의되었던 면역 여권과는 다르다고 선을 그었다. WHO는 지난달부터 최근 백신 공동구매·배분을 위한 국제 프로젝트인 '코백스 퍼실리티'에 활용할 데이터 구축이 필요해 에스토니아와 함께 '스마트 옐로카드'로 불리는 백신 인증서 개발을 공동으로 진행하고 있다.

