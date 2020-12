광주시 ‘광주김치 쇼핑몰’ 7일부터 운영·판매

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 ‘광주김치’를 전국 어디서나 온라인으로 손쉽게 구매할 수 있는 광주김치 쇼핑몰을 7일부터 운영한다고 4일 밝혔다.

쇼핑몰에는 한국식품연구원으로부터 전통식품 품질인증을 받은 ‘뜨레찬’, ‘주식회사 김치타운’ 등 광주김치 제조업체 9곳이 참여해 다양한 김치를 선보여 소비자는 다양한 제품을 한자리에서 비교·선택해 구매할 수 있다.

판매 김치는 배추포기김치, 묵은지 등 일반 2종과 백김치, 깻잎김치, 파김치 등 별미 13종 등 총 15종이다.

또 쇼핑몰에는 ▲광주김치업체의 브랜드스토리와 제품특징을 소개하는 업체전용관 ▲다양한 광주김치를 한자리에서 비교해보고 구입할 수 있는 포기김치, 묵은지, 별미김치 구입코너 ▲업체별 베스트 상품을 알 수 있는 인기 최고 김치 ▲맛있는 광주김치를 보다 할인된 가격에 구입할 수 있는 알뜰김치 등이 운영된다.

광주김치 쇼핑몰은 주요 검색포털에서 ‘광주김치’를 검색하거나 온라인 주소창에 쇼핑몰 주소를 입력하면 된다. 구매는 7일부터 가능하다.

박남언 시 일자리경제실장은 “광주김치 온라인 쇼핑몰이 오픈하면서 전국 누구나 다양한 광주김치를 하나의 쇼핑몰에서 비교하고 구입할 수 있게 됐다”며 “광주김치의 맛과 품질이 더 많은 국민들의 식탁에 오를 수 있도록 광주김치의 온라인 판매와 홍보를 적극 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr