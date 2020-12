文대통령 "공정경제 3법도 정기국회 내 성과 기대" (종합)

청와대 참모들에게 새해 예산안 국회 합의 처리 의미부여…공수처법 처리는 별도 언급 없어

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 4일 "공정경제 3법과 노동 관련법 등 경제·민생을 보살피고 선도 경제 도전에 기반이 될 법안들이 정기국회 내 성과를 거두기를 희망한다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 청와대 참모들에게 새해 예산안이 여야 합의 처리로 국회를 통과한 것에 의미를 부여했다. 문 대통령은 "여야 합의로 내년도 예산안이 법정 시한 내에 국회를 통과한 것은 경제와 민생을 위해 매우 중요한 의미가 있다"고 말했다.

문 대통령은 공정경제 3법과 노동 관련법에 대한 언급은 있었지만 고위공직자범죄수사처(공수처)법 처리와 관련해서는 별도의 언급을 하지 않았다.

청와대 핵심 관계자는 "공정경제 3법이나 노동 관련 법안이 국회 상임위, 정무위, 환노위에 계류 중"이라며 "법안이 조속히 처리되기를 바라는 것"이라고 전했다.

