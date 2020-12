文대통령 "절실한 사람에 마스크 양보, 기부운동에 감동"

靑, 14개 기부단체 초청 성금 기부 행사…"오늘 기부 이야기 들으니 감동, 가슴이 촉촉해진다"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 4일 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)' 사태로 마스크 부족 사태를 빚었을 때 더 절실한 사람에게 마스크를 양보하는 내용의 기부운동을 벌인 것에 대해 감동했다고 밝혔다.

문재인 대통령과 김정숙 여사는 4일 청와대로 14개 기부단체를 초청해 격려하고 성금 기부 행사를 마련했다. 이번 행사에는 구세군, 굿네이버스, 대한결핵협회, 대한적십자사, 바보의나눔, 사회복지공동모금회, 세이브더칠드런, 월드비전, 유니세프, 전국재해구호협회, 초록우산어린이재단, 푸드뱅크, 푸르메재단, 한국해비타트 등이 참석했다.

아울러 굿네이버스 홍보대사인 배우 장현성, 대한적십자사 홍보대사인 산악인 엄홍길 대장, 바보의나눔 홍보대사인 가수 최성희(바다) 등이 행사장을 방문했다.

문 대통령은 "우리 사회 기부와 나눔문화를 이끌어주는 분이 한데 모인 자리가 매우 뜻깊다"면서 "너나 없이 힘들도 세계가 어렵지만 우리가 조금 더 어려움을 극복할 수 있었던 것은 서로 믿고 나누고 연대하는 힘이었다"고 평가했다.

특히 문 대통령은 "여러분에 대한 감사는 아무리 말해도 부족하다. 마스크가 부족했을 때 더 절실한 사람에게 양보하는 마스크 기부운동에 감명했다"면서 "해외에 나간 분, 한국전 참전용사, 해외입양가족, 한국에서 봉사한 평화봉사단원까지 세계에 나눈 나라가 한국"이라고 강조했다.

문 대통령은 "오늘 전해준 기부 이야기를 들으니 감동스럽고 가슴이 촉촉해진다"면서 "기부는 어려운 분이 더 공감하고, 작은 정성이 모여 더 큰 가치를 느낀다. 어려운 시기이지만 행복을 전파하고 절망을 누르는 백신 같은 역할을 한다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr