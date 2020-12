[아시아경제 김슬기 기자] 부산 남구의 한 편의점에서 20대 여성 종업원을 흉기로 위협하고 현금을 빼앗아 달아난 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

부산 남부경찰서는 특수강도 등의 혐의로 50대 남성 A 씨를 붙잡아 조사 중이라고 4일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 4일 0시52분께 부산 남구 한 편의점에서 여성 종업원을 흉기로 위협해 현금 37만 원을 빼앗아 달아난 혐의를 받고 있다.

신고를 받고 출동한 경찰은 범행현장 일대를 수색하던 중 30여 분 만에 A 씨를 발견해 현행범으로 체포했다.

경찰은 A 씨를 상대로 범행 동기와 여죄 등을 조사하고 있다.

