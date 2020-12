[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 현아가 섹시한 매력을 발산했다.

3일 현아는 자신의 인스타그램을 통해 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 현아는 어깨가 드러나는 검은색 탑 위에 화이트 슬리브리스 상의를 입고 카메라를 응시하고 있다. 현아 특유의 도발적인 눈빛이 시선을 사로잡는다.

한편 지난 2018년부터 가수 던과 공개 연애 중인 현아는 인스타그램과 여러 방송을 통해 달달한 커플 사진을 공개하며 애정을 드러내 왔다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr