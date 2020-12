국민의힘 "與 법처리 강행에 분노…모든 수단 동원해 막을 것"

[아시아경제 김혜민 기자] 김성원 국민의힘 원내수석부대표는 4일 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안을 비롯해 더불어민주당의 법 처리 강행 움직임에 대해 "모든 의원들이 강하게 분노하고 있다"며 "모든 수단과 방법을 동원해 막을 것"이라고 말했다.

김 원내수석은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의가 끝난 후 기자들을 만나 민주당이 공수처법 개정안 처리를 위한 법제사법위원회 법안소위를 연 것을 비판하며 이 같이 말했다.

그는 "임대차 3법 밀어붙일 때와 같다. 본인들이 원하는, 입법독재로 가기 위한 모든 법안들을 12월9일 정기국회 이전에 홀로 강행하겠다는 의미로 받아들일 수밖에 없다"며 "국회를 난장판으로 만들어놓음으로써 추미애 법무부 장관, 윤석열 검찰총장 갈등으로 인한 지지율 하락의 모멘텀으로 삼고자하는 시도"라고 날을 세웠다.

김 원내수석은 "모든 수단과 방법을 동원해 막겠다"며 "법적 테두리 내에서 의원들이 가용할 수 있는 방법을 모두 동원하겠다는 의미"라고 강조했다.

이날 오후 박병석 국회의장과 여야 대표 회동에서 공수처 추천위 재소집 요구 가능성에 대해선 "모든 법안들을 협상 가능한 테이블에 올려 놓고 원내대표들 간에 정치적 타협을 이루기 위해서 노력 중"이라고 설명했다. 환경노동위원회 국민의힘 간사인 임이자 의원이 중대재해기업처벌법을 발의한데 대해선 "6일 당의 노동 관련 의원, 율사 출신 의원, 경제계 의원들이 심도깊은 논의를 해서 (당론을) 발표할 계획"이라고 덧붙였다.

김 원내수석은 세월호 유족들이 사회적참사특별조사위원회(사참위) 활동 연장을 요구하며 노숙농성 중인데 대해선 "사참위는 세월호 뿐 아니라 가습기 살균제 피해자들을 위해서 여야 합의로 이뤄졌다. 종료 시한이 다가오는데 무엇을 하다가 이제와서 연장을 요구하는지, 더 과한 것을 요구하는지 저희로선 납득하기 어려운 상황"이라고 말했다.

다만 그는 "그분들의 목소리를 경청하면서 내놓을 수 있는 타협안을 한번 논의해보겠다"며 "지금까지 수많은 국민혈세가 들어간 부분이 어느정도 낭비됐는지, 불요불급한데 쓰인 곳이 없는지도 꼼꼼히 따질 것"이라고 덧붙였다.

