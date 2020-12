동신대, 직무별 특화프로그램 스터디팀 성과발표회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 최근 정보전산센터 2층 세미나실에서 ‘직무별 특화프로그램 스터디팀’ 성과발표회를 개최했다고 4일 밝혔다.

올해는 정보통신공학과(한국전력반), 토목환경공학과(한국농어촌공사반), 경찰행정학과(경찰공무원반), 소방행정학과(소방공무원반), 방사선학과(대학병원반) 등 11개팀, 119명이 직무별 특화프로그램 스터디팀 활동에 참여했다.

성과발표회에서는 팀별로 4개월간 이뤄낸 성과를 공유하고, 우수 스터디팀에 대한 시상을 진행했다.

토목환경공학과 재학생 18명의 ‘Q-STAR CLVIL’팀이 금상, 경찰행정학과 재학생 12명으로 꾸려진 ‘꿈을 꾼다’팀이 은상, 정보통신공학과 재학생 7명의 ‘막창국밥’팀이 동상을 받았다.

금상을 수상한 ‘Q-STAR CLVIL’팀 4학년 김명진씨는 “같은 취업 목표를 갖고 있는 친구들과 함께 스터디를 할 수 있어 유익했다”고 말했다.

