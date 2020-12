◇ 헤럴드

▶ 마케팅본부 마케팅기획담당 심재익 ▶ 코리아헤럴드 마케팅국장 김진수 ▶ 헤럴드에듀 대표 겸 신사업국장 이정환 ▶ CS센터장 송태광

◇ 헤럴드경제

▶ 정책부장 이해준 ▶ 전국부장 겸 서울시팀장 이진용 ▶ 사회부장 박도제

◇ 코리아헤럴드

▶ 국장석 부장 이주희 ▶ 경제산업부장 이선영 ▶ 정치사회부장 최희석

박소연 기자 muse@asiae.co.kr