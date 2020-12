이광재 "秋·尹 갈등, 누가 더 국민 사랑하는지 지켜봐야"

[아시아경제 김수완 기자] 이광재 더불어민주당 의원이 최근 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 간 갈등을 두고 "누가 더 국민을 사랑하는가 한번 지켜봐야 한다"라고 밝혔다.

이 의원은 3일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 추 장관과 윤 총장의 갈등이 계속된 것에 대해 "너무 오랫동안 국민들을 힘들게 한다"며 "솔로몬의 지혜 같은 게 필요하다"고 이같이 말했다.

이 의원은 "지금 우리가 먹고살기 이렇게 힘든데 몇 개월간 이런다는 것은 너무 가슴 아픈 일"이라며 "서민들 입장에서는 검찰개혁이 돼야 하지만, 방법을 합의해서 해결하라는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "추 장관도 그렇고, 윤 총장도 그렇고 문재인 대통령이 임명한 사람인데, 대통령에 누가 되지 않는 게 무엇인지를 생각해봐야 한다"며 "지금은 공수처장을 빨리 임명하고, 새로운 인물들로 이제는 '경제의 계절'로 넘어갔으면 좋겠다"고 덧붙였다.

이 의원은 윤 총장의 차기 대선 출마 가능성에 대해선 "바람직하지 않은 일"이라며 "또 그렇게 (출마를) 선택하지 않을 것이라고 본다. 여론조사는 정말 거품 같은 것"이라고 했다.

