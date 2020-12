경남 양산시,‘가족친화기관 넘어, 가족친화도시로’

2020년 가족친화기관 재인증

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 양산시는 여성가족부가 주관하는 ‘2020년 가족친화기관’에 다시 선정됐다고 3일 밝혔다.

2012년 가족친화기관으로 최초 인증받은 시는 2015년 유효기간연장, 2017년 재인증을 받았으며, 올해 다시 가족친화제도 모범 운영 공공기관 지위를 획득하게 돼 2023년 11월까지 자격이 유지된다.

‘가족친화인증’은 자녀출산, 양육지원, 유연근무제도 및 가족친화적 직장문화조성 등 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 공공기관과 기업에 대해 심사를 통해 인증을 부여하는 제도로 대상 기관에 대한 서류심사와 현장심사를 거쳐 여성가족부장관이 인증해 주고 있다.

시는 그동안 임신기 근로시간 단축, 출산직원 축하선물 전달, 유연근무제도와 육아휴직 권장 등 다양한 프로그램 운영 등 다양한 가족 친화 제도를 운영해 가족 친화적 직장을 만들기 위해 노력해 왔다.

김일권 양산시장은 “가족 친화적 직장문화를 모범적으로 조성해 나감으로써, 일하며 아이 키우기 좋은 우리 시를 만들어나가겠다”고 말했다.

