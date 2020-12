국민은행, 리브 고객 500만 돌파 기념 이벤트

'500만 리브 고객님과 함께하는 THANKS WEEK!' 이벤트

16일까지 진행

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행이 리브(Liiv) 고객 500만 돌파 기념으로 '500만 리브 고객님과 함께하는 THANKS WEEK!'이벤트를 오는 16일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트는 리브 가입자가 500만명을 넘어선 기념으로 진행하며 ▲리브 송금 후 응모 고객에게 1000명 추첨해 스타벅스 모바일 상품권을 제공 ▲제로페이 결제 후 응모 고객에게 결제금액의 100% 포인트리 적립(최대 2000 포인트리) ▲전체 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 5명에게 ‘아이패드 에어 10.9'를 제공하는 방식으로 구성된다.

2016년 6월에 출시된 리브는 일상생활 속 금융서비스를 편리하게 이용할 수 있는 KB국민은행의 대표 생활금융플랫폼이다.

리브의 대표서비스는 수수료가 없는 송금, 최대 90%의 환율우대가 가능한 환전, 은행 방문전에 대기시간이 절약되는 번호표 발행, 통장이나 카드없이 출금이 가능한 ATM입출금, 70만 가맹점에서 결제가 가능한 페이서비스 등이다. 지금까지 리브를 통한 송금액이 13조7000억원을 넘었고, 환전은 458만건, 번호표 발행 이용 건수는 220만건, ATM 이용금액은 1041억원 이다.

KB국민은행 관계자는 “이번 이벤트는 리브 이용 고객의 관심에 보답하기 위해 준비했다”며, “앞으로도 일상생활 속 편리한 디지털 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 개선하겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr