캠코-대전시, 원도심 재생·활성화 위한 업무협약

캠코 나라키움 대전통합청사 개발사업과 대전 복합문화 플랫폼 조성사업 연계

[아시아경제 박선미 기자] 캠코(한국자산관리공사)는 3일 대전근현대사전시관에서 문성유 캠코 사장, 허태정 대전광역시장 등이 참석한 가운데 대전광역시와 '대전 원도심 재생 및 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 업무협약은 캠코 나라키움 대전통합청사 신축사업과 대전시 복합문화 플랫폼 조성사업을 성공적으로 수행함으로써 대전 원도심 재생ㆍ활성화를 함께 견인해 가기 위해 마련됐다.

두 기관은 협약을 통해 ▲나라키움 대전통합청사 개발방향 및 활용계획 수립 ▲옛 충남지방경찰청 상무관 리모델링 ▲대전근현대사전시관(옛 충남도청사) 연계ㆍ활용 방안 모색 ▲원도심 복합문화 플랫폼 조성ㆍ운영 등 사업 전반에서 긴밀하게 협력하기로 했다.

특히, 캠코는 원도심 핵심 축에 위치한 옛 충남지방경찰청 부지를 통합청사로 신축하고, 인접한 옛 충남도청사(등록문화재 제18호)와 연계ㆍ활용방안을 대전시와 함께 마련함으로써 지역경제 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

문성유 캠코 사장은 “이번 업무협약으로 나라키움 대전통합청사 개발사업이 대전 원도심 재생과 활성화에 마중물이 되길 바란다”며, “앞으로도 캠코는 공공개발사업과 도시재생사업을 연계해 추진함으로써 국민편익 증진과 지역경제 발전을 위해 힘을 모으겠다”고 말했다.

