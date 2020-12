[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 대학수학능력 시힘일인 3일 경남지역은 내륙중심으로 아침기온이 영하로 떨어지고 바람이 불어 춥겠다.

하늘은 대체로 맑겠으나 오후에 가끔 구름이 많겠다.

지역별로 아침 최저 기온은 창원 2도, 진주 -1도, 거창 -3도, 통영 3도 등이다.

낮 최고기온은 7∼12도로 전날보다 1∼4도 낮겠다.

건조주의보가 발효 중인 창원·김해·사천·고성은 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 대기가 점차 건조해지겠다.

