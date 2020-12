[e 공시 눈에 띄네]코스닥-2일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 에스제이케이 에스제이케이 080440 | 코스닥 증권정보 현재가 498 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 498 2020.12.03 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일에스제이케이, 136억 규모 마스크 유통공급 계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일 close =파산선고에 대한 (즉시)항고장 접수

◆ 엑스큐어 엑스큐어 070300 | 코스닥 증권정보 현재가 4,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,810 2020.12.03 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 엑스큐어, 70억 규모 공급계약 체결4월 22일 코스닥, 6.39p 오른 635.16 마감(1.02%↑)[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일 close =정우천 신임 대표이사 선임

◆ 키네마스터 키네마스터 139670 | 코스닥 증권정보 현재가 17,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,300 2020.12.03 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 거래소 "솔본, 키네마스터 매각 추진설 관련 조회공시 요구"거래소 "키네마스터, 최대주주의 경영권 매각 추진설 관련 조회공시 요구"[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일 close ="최대주주 경영권 매각 추진중"

◆ 케이씨티 케이씨티 089150 | 코스닥 증권정보 현재가 5,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,760 2020.12.03 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 케이씨티, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 6.26% ↑케이씨티, 키오스크(KIOSK) 테마 상승세에 5.04% ↑케이씨티, 키오스크(KIOSK) 테마 상승세에 5.17% ↑ close =농협조합에 ATM 담합 배상금 19억 지급

◆ 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 5,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,600 2020.12.03 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 사상 최고치 경신! 단숨에 등극할 가상화폐 대장 株! 딱 하루만 드립니다!우리기술투자, 주가 5890원 (8.67%)… 게시판 '북적'【전문가추천】 이 종목, 진짜 오른다고요? 꼭 사야할 종목 'TOP3' close =95억원 규모 자사주 처분

