‘말 산업’ 직업체험 이제는 집에서도 OK

마사회 부산경남경마공원, 언택트 말 산업 진로직업체험 온라인 플랫폼서 진행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 수의사와 장제사, ‘말 산업’도 여러 가지…. 말 관련 직업 체험을 통해 진로를 찾도록 돕는 체험프로그램이 온라인으로 나왔다.

한국마사회 부산경남지역본부는 온라인 플랫폼을 활용한 ‘언택트 말 산업 진로직업체험’을 진행한다.

해마다 부산경남경마공원에서 오프라인으로 진행된 ‘말산업 직업체험’은 작년 한 해 동안 2000여명 넘게 참가했을 정도로 인기가 많았다.

올해는 코로나19로 대면 직업체험 운영이 어려워 온라인으로 바꿨다. 말산업에 대한 다양한 진로를 탐색할 수 있도록 비대면 교육을 지원했다.

온라인 플랫폼을 활용해 진행되는 이번 언택트 체험은 말산업의 대표 직업인 말 수의사와 장제사에 대한 이야기 영상을 전한다.

영상은 관련 분야에 대한 직업 이해와 진로탐색 과정, 근무현장 스케치 등 다채로운 내용으로 구성돼 있다.

현직자의 인터뷰에서 그들의 직업정신과 삶의 열정을 간접 체험할 수 있다.

마사회 관계자는 “코로나19 사태가 장기화하면서 언택트 교육에 대한 수요가 높아져 이번 프로그램을 기획하게 됐다”며 “말 산업 관련 직업은 교과서에서 접하기 어려운 분야이기 때문에 이번 기회에 말 관련 직업에 대한 이해를 넓히길 바란다”고 말했다.

부산경남경마공원에서 진행하는 ‘언택트 말산업 진로직업체험’은 한국마사회 네이버TV 채널 KRBC를 찾으면 된다.

