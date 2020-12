전남도 “친환경농업 육성기금 융자 신청하세요”

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 친환경농업 육성과 농가 경쟁력 강화를 위해 내년 친환경농업 육성기금 융자 신청 모집에 들어간다.

2일 전남도에 따르면 친환경농업 육성기금 융자 신청대상은 1년 이상 전남에 거주한 친환경농업(법)인과 생산자단체, 친환경농자재 생산업체, 친환경농산물 유통업체 등이다.

지원사업은 운영자금과 시설자금으로 나뉜다. 운영자금은 원료 구입을 비롯해 친환경농자재 생산자금, 포장디자인 개발 비용, 판매장 임차료 등 용도로 지원한다. 시설자금은 친환경농산물의 생산·가공·유통·판매 및 친환경농자재 생산시설의 신축 또는 증·개축 등에 필요한 자금을 지원한다.

융자한도는 개인 1억 원 이내, 법인 5억 원 이내, 친환경농산물 유통업체 가맹점 10억 원 이내다.

상환조건은 운영자금 2년 거치 3년 균분상환, 시설자금 2년 거치 6년 균분상환이며, 연리 1%의 금리가 적용된다.

융자를 희망한 농가·단체는 오는 29일까지 읍면동 주민센터에 신청하면 된다.

친환경농업추진위 심사를 거쳐 내년 2월 말 대상자를 확정하고 3월부터 금융기관을 통해 융자금을 지원할 예정이다.

이정희 전남도 친환경농업과장은 “친환경농업 육성기금은 전국에서 유일하게 전남도가 친환경농업인들이 필요로 한 사업을 지원하는 매우 유용한 자금이다”며 “도내 친환경 농가가 친환경농업을 실천할 수 있도록 하고 제때 지원하고 사업을 연차적으로 확대하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr