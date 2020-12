2021학년도 대학수학능력시험 예비소집일인 2일 서울 이화외고에서 수험생들이 수험표와 방역물품 세트를 드라이브 스루와 워킹스루 형식으로 받고 있다. /문호남 기자 munonam@

