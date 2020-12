공세 탄력붙은 野…"무리수 그만, 秋 경질하고 尹 임기보장하라"

법원, 추미애 장관에 제동…윤석열 직무 복귀하면서 상황 반전

김종인 "특정인 집착 멈춰야. 과거 정권처럼 후회하는 상황 도래할 것"

주호영 "추미애, 징계 취하하는 것이 도리…尹, 정치중립 선언해야"

당 내 '추미애 구속수사', '장관 사퇴' 목소리도

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘은 2일 추미애 법무부 장관 경질과 윤석열 총장의 임기 보장을 요구하며 문재인 대통령을 정조준했다. 전날 법무부 감찰위원회에 이어 법원도 추 장관의 윤 총장 직무배제 결정에 제동을 걸면서 공세에 탄력이 붙는 모습이다. 당 일각에서는 '구속수사', '장관 사퇴' 등을 요구하며 압박 강도를 높였다.

김종인 비상대책위원장은 이날 국회에서 열린 중진의원 연석회의에서 문 대통령을 향해 "어떻게든 윤 총장을 내보내려는 시도를 하는 것 같은데, 특정인에 집착하지 말고 냉정한 입장에서 민주주의의 발전을 위해 무엇이 옳은지 판단하라"고 말했다. 이어 박근혜 정권의 국정원 댓글사건 수사 방해를 언급하며 "그 결과가 어떻게 나타났나 잘 알 거다. 윤 총장을 몰아내기 위해 무리수를 쓰면 결국 과거 정권처럼 후회할 수밖에 없는 상황이 도래할 것"이라고 경고했다.

주호영 원내대표는 "지금 단계에서는 추 장관이 윤 총장에 대한 징계를 취하하는게 가장 정도"라며 "문 대통령은 징계 취하를 명령하고, 이런 사단을 일으킨 추 장관을 즉시 경질하라"고 목소리를 높였다. 그러면서 "문 대통령이 검찰 독립에는 총장의 임기보장이 결정적이라고 책에 썼던 내용을 지금도 언급해달라"고 강조했다. 더불어민주당을 향해서는 "민주당 대표가 먼저 제안한 국조를 즉각 수용하라"고 날을 세웠다.

주 원내대표는 이날 KBS 라디오를 통해서도 "문 대통령은 추 장관을 경질하고 윤 총장의 임기를 보장해 소신껏 하라고 이야기를 하라"며 "그 대신 윤 총장은 정치를 할 수 있다는 오해를 받고 있으니 정치중립을 선언해야 대한민국의 법치가 살고 검찰의 중립성과 독립성이 보장될 것"이라고 말해 눈길을 끌었다. 윤 총장을 엄호하면서도 그의 정계진출에 대해 거듭 선긋기에 나선 모양새다.

당 내 의원들도 추 장관과 문 대통령을 향한 비판의 목소리를 키웠다. 장제원 의원은 "문 대통령이 비겁한 수습이 아니라 정직하게 바로잡아야 한다"며 "문 대통령은 국민 앞에 사죄하고, 추 장관을 즉각 해임하라"고 말했다. 곽상도 의원은 추 장관을 향해 "장관직을 사퇴하라"며 "검사들, 외부 감찰위원에 이어 친정격인 법원으로부터도 불신임 당했다. 이 이상 버티면 추해질 뿐"이라고 날을 세웠다. 하태경 의원은 "추 장관은 사퇴가 아니라 구속감"이라며 "제2의 추미애를 막기 위해서라도 직권남용으로 구속수사해야 한다"고 주장했다.

초선의원들 역시 이날 성명서를 내고 문 대통령에게 법무부 징계위를 중단시키고 추 장관을 즉각 파면하라고 촉구했다. 이들은 "사태를 침묵으로 일관한 대통령에게도 추 장관의 직권남용을 묵시적으로 공모한 책임이 있다"며 "대통령이 법치주의 파국을 막을 수 있는 마지막 기회다. 이제 대통령이 답할 시간"이라고 목소리를 높였다.

야권의 대권주자들도 한 목소리로 문 대통령과 추 장관을 향해 비판의 목소리를 냈다. 원희룡 제주도지사는 "지금이라도 문 대통령은 모든 사태의 책임을 물어 추 장관을 해임하고 윤 총장의 임기를 보장하라. 그것만이 정권도 살고 대한민국도 사는 길"이라고 강조했다. 유승민 전 의원 역시 "이미 많이 늦었지만, 이제는 대통령이 마지막 선택을 해야한다"며 "장관을 해임하고 총장의 임기를 보장하라"고 목소리를 높였다. 그러면서 "총장을 해임하고 장관을 유임한다면 국민들이 들고 일어날 것이고, 장관과 총장 둘다 해임한다면 꼼수에 불과하다"며 "정치적 책임은 두고두고 대통령과 이 정권이 져야할 것"이라고 경고했다.

