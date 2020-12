여수기업사랑협의회, 제2회 여수기업사랑·지역사랑 사진전시회 개최

기업사랑 11개 작품, 지역사랑 26개 작품 등 공모전을 통한 37개 입상작품 전시

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수기업사랑협의회(회장 박용하)는 여수지역 기업들에 대한 인식 제고와 지역의 우수한 관광·문화·예술 인프라를 널리 홍보하기 위해 실시한 “제2회 여수기업사랑·지역사랑 사진공모전” 전시회를 개최한다.

올해 두 번째로 실시한 기업사랑·지역사랑 사진공모전은 ‘일터, 그리고 삶’(기업사랑부문), ‘문화·예술 및 봉사’(지역사랑부문)의 두 가지 주제로 지난 6월 8일부터 9월 29일까지 약 3개월간 접수를 받아 총 292점의 작품이 접수되었으며, 심사를 통해 총 37점의 작품이 선정됐다.

대상은 여수 앞바다의 멋진 아침풍경을 담은 김영주 씨의 ‘여수의 아침’이 선정됐으며, 이외 최우수상에는 기업사랑부문 이일선 씨의 ‘여니도 수니도 여수가 좋다’, 지역사랑부문 송정원 씨의 ‘아쿠아플라넷에서’가 선정됐다.

여수상의 관계자는 “시민들과 여수를 찾는 많은 분들이 지난 제1회 공모전 때보다 더 많은 관심과 참여로 여수의 역동적인 산업현장과 여수의 아름다움을 담은 사진을 제출해 주셨다.”며 “이번 제2회 여수기업사랑·지역사랑 사진전시회를 통해 코로나19로 지친 많은 분들에게 잠시나마 휴식과 힐링의 시간을 드리기를 희망한다.”고 말했다.

대상, 최우수상을 포함한 입상작품 37점은 여수시청(1일부터 11일까지)을 시작으로 여수엑스포역(14일부터 27일까지), 여수상공회의소 신회관(28일부터 내년 1월 10일까지), 여수공항(내년 1월 11일부터 24일까지) 등에 전시되어 시민과 지역을 찾는 분들에게 공개할 예정이다.

