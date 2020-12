SK브로드밴드, '사회적 가치 공감 영상제' 수상작 19편 발표

대면이 두려워진 일상을 고찰한 장기탁 씨의 '틈' 대상

[아시아경제 김흥순 기자] SK브로드밴드가 1일 '사회적 가치 공감(共感) 영상제' 수상작 19편을 홈페이지를 통해 발표했다.

대상은 서로를 대면하는 것이 두려워진 일상을 고찰한 장기탁 씨의 '틈'이 수상했다. 최우수상은 부문별 1편씩, 총 3편을 선정했다. '아름다운 세대 공감' 부문에서는 노년의 삶을 개척하는 어머니를 다룬 '맹순씨 터밭'(박임자)이 상을 받았다. '슬기로운 공감 생활' 부문에는 재개발 과정에서 주민들의 갈등을 해결하는 과정을 담은 '30%'(김진산)가 선정됐다. '행복한 일상 공감' 부문에서는 난민 재판을 앞둔 청년과 그를 돕는 친구들의 이야기 '슈퍼스타'(이태양)가 최우수상을 받았다.

이번 영상제는 SK브로드밴드가 티브로드 합병을 계기로 방송의 지역성 구현을 위해 설립한 미디어창작지원센터의 첫 사업이다. 서울, 천안, 대구 등 전국 각지에서 총 431편의 작품이 접수됐다.

수상작 명단은 SK브로드밴드, 전국미디어센터협의회, 시청자미디어재단 홈페이지에서 확인할 수 있으며 수상 작품은 전국미디어센터협의회 홈페이지에서 감상할 수 있다.

고영호 SK브로드밴드 CATV 사업본부장은 "이번 영상제를 시작으로 시민이 미디어를 활용해 지역 사회문제에 대해 더욱 적극적으로 소통하고, 지역 미디어 생태계가 활성화될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

