광진구, 온라인 '청소년 페스티벌’ 개최

28일 ‘2020 청소년 페스티벌’ 온라인 개최... 동아리 별 UCC 실시간 송출…온라인 투표 통해 우수 동아리 선정

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 지난 28일 청소년들의 끼를 마음껏 발산하는 축제의 장인 ‘2020 청소년 페스티벌’을 온라인으로 개최했다.

올해로 4회째를 맞이한 청소년 페스티벌은 한 해 동안 청소년들이 동아리와 마을학교 활동을 통해 갈고 닦은 성과를 선보이는 자리로 올해는 코로나19 확산 예방을 위해 온라인으로 개최됐다.

이번 페스티벌에는 34개의 청소년 동아리와 6개의 마을학교가 참여, 온라인으로 개최됨에 따라 각 동아리 별로 UCC를 사전 제작해 송출하는 방식으로 진행됐다.

이날 페스티벌은 대원외고 동아리 울림쏠의 사물놀이 공연을 시작으로 동아리학생들이 직접 제작한 영상과 발표 등을 선보인 후 우수 동아리를 시상하고 마무리됐다.

올해 우수 동아리는 온라인 시청자들 실시간 투표 결과와 활동수기 심사를 토대로 총 8팀이 선정, 페스티벌 부문에 마을학교 ‘K-POP DANCE’, 우수활동 부문에 건대부고 외교사절단 반크가 각각 최우수상의 영예를 안았다.

김선갑 구청장은 “멋진 공연과 훌륭한 발표를 준비한 여러분에게 감사의 인사를 전한다”며 “여러분이 그동안 기울인 노력과 열정이 온라인으로 지켜보는 분들의 마음에 잘 전달되었으리라 생각된다”고 말했다.

