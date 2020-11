[아시아경제 금보령 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 400 등락률 -2.85% 거래량 4,969,501 전일가 14,050 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 주가 1만 3600원 (-3.2%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 이시간 주가 +3.62%.... 최근 5일 기관 105만 8407주 순매수삼성엔지니어링, 주가 1만 3400원.. 전일대비 -0.37% close 은 'Sarawak Petchem SDN BHD'로부터 말레이시아 'Sarawak Methanol Project' 계약 낙찰의향서를 접수했다고 30일 공시했다.

전체 계약금액은 약 10억7000만달러(1조2000억원)다.

계약 기간은 2021년 1월31일로부터 34개월이다.

