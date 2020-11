[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,650 전일대비 600 등락률 +1.22% 거래량 655,785 전일가 49,050 2020.11.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 카카오게임즈, 카카오VX 지분 100만주 500억원에 취득이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 close = 계열회사 카카오브이엑스 주식 105만353주를 500억원에 취득 결정.

◆ 에스모 에스모 073070 | 코스닥 증권정보 현재가 407 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 407 2020.11.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일[e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일인기검색어로 예비테마 분석_시노팜/자율주행/아스트라제네카 외 close = 김정훈 대표 체제에서 김인석 대표 체제로 변경.

◆ 에스모 에스모 073070 | 코스닥 증권정보 현재가 407 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 407 2020.11.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일[e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일인기검색어로 예비테마 분석_시노팜/자율주행/아스트라제네카 외 close = 기업 이미지 지고 및 사업다각화를 위해 상호를 '에이팸'으로 변경.

◆ 옵트론텍 옵트론텍 082210 | 코스닥 증권정보 현재가 7,410 전일대비 520 등락률 +7.55% 거래량 1,403,634 전일가 6,890 2020.11.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일옵트론텍, 52억원 규모 채무보증 결정테슬라 최고가 질주…옵트론텍, 자율주행 렌즈 사업 빛보나 close = 계열회사 'OPTRONTEC VINA CO., LTD.'에 대해 55억원 규모의 채무보증 결정.

◆ 카이노스메드 카이노스메드 284620 | 코스닥 증권정보 현재가 4,350 전일대비 75 등락률 +1.75% 거래량 749,005 전일가 4,275 2020.11.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정카이노스메드, 파킨슨병 치료제 미국 FDA 임상1b상 '승인'카이노스메드, 장수아이디와 MOU…"에이즈치료제 해외 공동진출" close = 근무환경 개선을 위해 본점 소재지를 경기 성남 분당구에서 경기 성남 중원구로 변경.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr