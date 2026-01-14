[특징주]옵트론텍, 북미 자율주행차용 부품 공급 소식에 10%↑

옵트론텍 옵트론텍 082210 | 코스닥 증권정보 현재가 1,949 전일대비 193 등락률 +10.99% 거래량 954,370 전일가 1,756 2026.01.14 09:21 기준 관련기사 옵트론텍, MLA 기술 제네시스 전 차종 확대…슬림형 8인치 글래스 웨이퍼 양산 공급 시작옵트론텍 "세계 최초 자율주행차용 초친수 렌즈 기술 개발…글로벌 전장 업체와 공급 협의"옵트론텍, 차세대 OGF 개발…2억화소 카메라 공급 확대 전 종목 시세 보기 close 이 장 초반 강세다.

14일 오전 9시 10분 기준 옵트론텍은 전일 대비 10.25%(180원) 뛴 1936원에 거래되고 있다.

회사가 북미 글로벌 완성차 업체로부터 전장용 핵심 부품 구매 계약을 따냈다는 소식이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다. 공급 물량은 월 15만개 규모로 이달부터 자동화 설비 라인을 통해 본격적인 양산에 돌입한다. 이번 계약을 발판 삼아 완전자율주행(FSD), 피지컬 AI 시장에서 글로벌 고객사의 파트너로 성장하겠다는 목표다.

광학 솔루션 전문 업체인 옵트론텍은 기존 렌즈, 필터, 액추에이터 사업에 더해 OIS(손떨림방지) 사업을 신규 출범한다. 이 역시 자동화 투자를 통해 생산 인력을 현재 피크 기준 2500명에서 1500명 이하로 감축한다는 계획이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



