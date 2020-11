관악구 유튜브 ‘라이브 관악’ 구독 이벤트 진행

11월30일부터 12월11일까지 진행, 70명 편의점 모바일 상품권 1만 원 증정... 관악구 공식 유튜브 ‘구독’ 후 인증 링크에 접속 업로드

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 30일부터 공식 유튜브 채널인 ‘라이브 관악’ 구독 이벤트를 실시한다.

‘라이브 관악’은 ▲다양한 행사의 생생한 현장을 보여주는 현장스케치 ▲구민들에게 필요한 일상 정보를 소개하는 포켓인관악 ▲관악의 다양한 이슈를 한 데 모아 전달하는 관악뉴스 등 실속 있는 콘텐츠를 구성해 구민들에게 보다 쉽고 재미있게 전달하고 있다.

이번 이벤트는 누구나 참여 가능하며 11월30일부터 12월11일까지 2주간 진행된다.

참여방법은 먼저 유튜브 ‘라이브 관악’ 채널 ‘구독’을 누른 후 ‘구독중’ 화면을 캡쳐하여 이벤트 참여 인증 링크에 접속해 올리면 된다.

구는 참여자 중 70명을 무작위로 추첨, 12월15일 당첨자들에게 관악구청 카카오톡 채널을 통해 알릴 예정이다.

당첨된 70명에게는 1만원 상당의 편의점 모바일 상품권이 증정된다.

박준희 구청장은 “코로나19에 따른 온택트 시대에 발맞춰 구 공식 유튜브를 활용해 구에서 추진한 교육 및 행사 등 다양한 프로그램을 송출하는 ‘라이브 관악’에 많은 관심 부탁드린다”며 “앞으로도 구 공식 SNS 채널을 통한 다양한 이벤트를 실시해 구민들과 소통하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

‘라이브 관악‘ 구독 이벤트와 관련한 자세한 내용은 관악구 홈페이지 및 공식 SNS 채널(인스타그램, 페이스북, 카카오스토리 등)에서 확인할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr