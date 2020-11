12월 첫째주 전국 1만가구 분양

[아시아경제 최동현 기자] 12월 첫째주 전국에서 1만여가구가 분양 공급된다.

29일 부동산 리서치업체 닥터아파트에 따르면 오는 30일부터 12월5일까지 전국 14개 단지에서 1만44가구가 청약을 진행한다. 견본주택은 5곳에서 문을 연다.

우선 오는 30일 고척 아이파크 MD·RD(민간임대) 등 2곳에서 청약접수를 시작한다.

고척 아이파크 MD·RD는 HDC현대산업개발이 서울 구로구 고척동 부지 개발을 통해 공공지원 민간임대주택으로 조성하는 단지로 지상 최고 45층, 64·79㎡(이하 전용면적), 2205가구 규모다. 고척동 주민센터, 구로세무서 등이 입주하는 행정타운(계획)과 공원, 쇼핑몰(예정) 등이 함께 조성될 예정이다. 단지는 1호선 개봉역이 가깝고 경인로와 서부간선도로 이용이 편리하다. 교육시설은 고척초·고척중· 경인중·경인고 등이 있다.

12월2일에는 안성 쌍용 더플래티넘 프리미어, 대전 힐스테이트 도안2차(오피스텔), 영동 카이저아파트, 쌍용 더플래티넘 완도(주상복합) 등 4곳에서 청약접수를 시작한다.

안성 쌍용 더플래티넘 프리미어는 쌍용건설이 경기 안성시 공도읍 승두리에 조성하는 단지로 지하 2층~지상 35층, 1696가구, 14개 동 규모로 조성된다. 안성 공도와 평택의 인프라를 모두 누릴 수 있는 더블 생활권 입지다. 단지 인근에 공도초등학교가 있어 도보 통학이 가능하고 중·고등학교도 1km 이내에 위치해 있다. 스타필드 안성점도 가깝다.

3일엔 고양 호반써밋 DMC힐즈, 여주역 휴먼빌, 인천 운서역 푸르지오 더스카이(민간임대), 대전 하늘채 스카이앤(주상복합), 경주 뉴센트로 에일린의 뜰, 대구 더샵 프리미엘 시그널3.0(오피스텔), 부산 힐스테이트 남천역 더퍼스트(주상복합) 등 7곳에서 청약접수를 시작한다.

호반써밋 DMC힐즈는 호반건설이 경기 고양시 덕은동 덕은지구 A3블록에 짓는 단지로 84㎡ 560가구가 공급된다. 덕은지구는 다양한 업무시설이 밀집해있는 마포구 상암DMC와 강서구 마곡지구를 10~20분대로 도달할 수 있어 직주근접 수요를 위한 배후 주거지로 주목받고 있다. 자유로, 강변북로, 가양대로 등 서울 도심을 빠르게 이동할 수 있으며 월드컵공원, 대덕산 등이 가까워 쾌적한 주거생활을 누릴 수 있다.

4일엔 화성시청역 서희스타힐스4차 숲속마을 1곳에서 청약접수를 시작한다.

이번주 오픈예정인 견본주택은 5곳이다. ▲화성남양 시티프라디움4차 ▲구미확장단지 중흥S-클래스 에듀포레 ▲광주 힐스테이트 첨단(주상복합) ▲목포 하당 제일풍경채 센트럴퍼스트 ▲여수 아델리움 오션프랑(테라스하우스) 등 5곳이 오픈예정이다. 광주 힐스테이트 첨단은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 직접 관람을 제한하고 사이버 견본주택으로 대체해 운영한다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr