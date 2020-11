[아시아경제 박지환 기자] 국민연금의 9월말 기준 기금운용 수익률이 4%대를 나타냈다.

28일 국민연금공단 기금운용본부에 따르면 올해 1월부터 9월까지 계산된 기금 운용 수익률은 4.17%로 잠정 집계됐다. 1988년 기금 설치 이후 현재까지 누적 연평균 운용 수익률은 5.69%를 기록했다.

9월 말 기준 자산군별 수익률을 살펴보면 국내 주식 8.47%, 해외주식 3.28%, 국내 채권 2.69%, 해외채권 6.01%, 대체투자 3.94% 등이었다.

기금운용본부는 "코로나19 팬데믹에 따른 불안정한 글로벌 경제 상황에도 불구하고 안정적인 운용으로 양의 수익률을 달성했다"고 설명했다.

3분기부터 주요 국가의 대규모 재정정책과 완화적 통화정책으로 경기회복 기대감이 커지면서 국내 및 해외증시가 상승 전환했다는 분석이다.

