[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 27일 자회사인 SK인포섹과 ADT캡스의 모회사 LSH가 각각 이사회를 열고 양사간 합병을 결의했다고 27일 밝혔다.

SK인포섹과 LSH는 연내 합병을 하고 내년 1분기 안에 기업결합 신고 등 절차를 거치게 된다. 이후 ADT캡스까지 합병을 완료해, 보안전문기업을 출범시킬 계획이다.

