키움증권, 미국주식 돌림판 즉석 당첨 이벤트 실시

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권은 내년 1월 31일까지 아마존, 테슬라, 애플, 구글 등 미국주식 1주를 증정하는 '미국주식 돌림판 즉석당첨' 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

미국주식 돌림판 즉석당첨 이벤트는 키움증권에서 계좌개설 이력이 없는 고객을 대상으로 이벤트에 참여한 선착순 3만1218명에게 아마존, 테슬라, 애플, 구글, 마이크로소프트, 엔비디아, 넷플릭스, AT&T, 아메리칸에어라인, 포드 중 무작위로 당첨된 미국주식 1주를 지급하는 행사다. 당첨된 주식은 이벤트 참여 후 개설한 생애 첫 키움증권 비대면 계좌로 지급되며, 이벤트 종료 후 2주 내로 입고된다.

해당 이벤트에 참여한 고객이 카카오톡에 이벤트를 공유하면 당첨 전까지는 최대 10번의 재추첨기회를 받을 수 있다.

키움증권 관계자는 "생애 첫 키움증권 계좌개설 고객을 대상으로 미국주식 1주를 지급하는 이벤트와 더불어 미국주식 무거래 고객 대상으로 40달러 투자지원금을 신청 즉시 지급하는 '40달러드림' 이벤트에도 참여한다면 그동안 망설이던 고객들이 부담없이 미국주식 거래를 시작할 수 있는 기회가 될 것"이라고 전했다.

