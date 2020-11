곡성군 새마을회 ‘2020년 사랑의 김장김치 나누기’ 성료

사랑이 듬뿍 담긴 고추장, 김장김치로 나누는 따뜻한 세상





[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 곡성군 새마을회(회장 김대웅)는 지난 24일부터 26일까지 3일간 곡성군 새마을부녀회(회장 박봉숙)주관으로 입면 의용소방대 광장에서 ‘2020년 곡성군 새마을회 사랑의 김장김치 나누기’ 행사를 했다고 밝혔다.

이번 사랑의 김장김치 나누기 행사는 유근기 곡성군수 및 각 읍·면 새마을부녀회원, 새마을지도자 100여 명이 참석했다.

이날 행사는 곡성군 새마을부녀회가 매년 어려운 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 꾸준히 실천해 왔다.

부녀회는 사랑의 고추장과 김장김치를 담아 각 읍·면사무소와 사전협의를 통해 선정된 어려운 가정 350세대에 직접 전달했다.

곡성군 새마을부녀회 박봉숙 회장은 “사랑의 고추장과 김장김치 나누기 행사를 통해 우리가 만드는 작은 정성이 취약계층 및 어려운 이웃들이 큰 보탬이 된다는 생각에 뿌듯하다”며 “지속해서 어려운 이웃을 위한 다양한 봉사활동에 곡성군 새마을부녀회가 앞장서겠다”고 말했다.

유근기 군수는 “특히 올해는 코로나19로 인해 모두 힘들었지만 매년 어려운 이웃을 위해 김장을 하는 곡성군새마을회와 봉사자에게 감사드리며, 오늘 담근 이 김치들이 어려운 이웃에게 잘 전달돼 올겨울도 훈훈하게 보내셨으면 좋겠다”고 말하며 관계자를 격려했다.

한편, 곡성군새마을회는 매년 관내 어려운 세대에 겨울철에 사랑이 듬뿍 담긴 고추장과 김장김치를 전달함으로써 지역 주민들 간의 따뜻한 정을 나눔과 동시에 더불어 살아가는 공동체 구현에 앞장서고 있다.

