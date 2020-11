김도읍 간사와 장제원 의원 등 국회 법제사법위원회 소속 국민의힘 의원들이 25일 윤석열 검찰총장 감찰관련 사실관계를 확인하기 위해 서울 서초구 대검찰청을 방문하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.