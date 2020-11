인도, 알리바바 등 중국산 앱 43개 추가 금지

총 267개 중국 앱 인도서 사용 금지

국경분쟁으로 인한 보복조치

[아시아경제 권재희 기자] 중국과 국경문제로 갈등을 빚고 있는 인도가 알리바바를 비롯해 43개의 중국산 애플리케이션(앱)을 추가로 금지했다.

25일 타임스오브인디아 등 현지 언론에 따르면 인도정부는 전날 사이버범죄대응센터 등의 보고를 토대로 이러한 중국앱이 인도의 주권과 국방, 공공질서 등을 위협하고 해로운 활동을 하고 있다고 밝혔다.

금지된 앱은 알리바바의 전자상거래 플랫폼 알리익스프레스를 비롯해 알리바바의 생방송 판매 플랫폼 타오바오 라이브 등이 포함됐다.

앞서 인도는 지난 6월 중국 사회관계망서비스(SNS)인 틱톡과 웨이보, 모바일 게임 배틀그라운드 등 중국산 인기 앱을 금지한 바 있다.

타임스오브인디아는 "이로써 중국 정부는 총 267개의 중국 앱을 금지하게 됐다"고 보도했다.

그동안 인도정부는 중국산 앱 금지 배경에 대해 꾸준히 안전과 보안이라고 강조해왔지만, 사실상 중국과의 국경 분쟁에 따른 보복조치라는 것이 중론이다.

타임스오브인디아는 "이번 조치는 중국과의 국경에서 긴장이 이어지는 가운데 나왔다"고 보도했다.

지난 6월 국경지대 갈완계곡에서의 분쟁으로 인도군 20여명이 사망했고, 이 일로 인도 내 반중 정서가 커진 상황이다.

