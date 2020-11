효성캐피탈 품은 새마을금고, JT캐피탈 인수 검토

[아시아경제 임정수 기자] 효성캐피탈 인수 막바지 작업을 진행 중인 MG새마을금고가 JT캐피탈을 추가로 인수하는 방안을 검토하고 있다. 캐피탈 계열 영업자산을 단숨에 3조원대로 끌어올려 규모의 경제를 창출하겠다는 전략으로 해석된다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 새마을금고는 JT캐피탈 인수를 검토 중이다. 업계 관계자는 "효성캐피탈 인수 투자자금 모집 과정에서 새마을금고 측이 JT캐피탈 추가 인수를 통한 자산규모 확대 계획을 설명했다"고 전했다.

JT캐피탈은 현재 일본계 J트러스트가 지분 100%를 보유하고 있다. JT금융그룹은 국내에서는 JT캐피탈과 함께 JT저축은행, JT친애저축은행 등을 보유하고 있다. 일본과 인도네사아, 몽골 등에서 뱅킹과 카드 등 여러 금융 사업을 하고 있다. J트러스트는 국내외 계열사 지분 대부분을 보유하며 그룹 지주사 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

J트러스트는 최근 VI금융투자를 JT저축은행 인수 우선협상대상자로 선정했으나, JT캐피탈 매각 작업을 본격화하지는 않은 상태다. 관련 업계는 JT캐피탈도 조만간 매물화될 것으로 보고, 새마을금고와 J트러스트 양측이 JT캐피탈 매각 및 인수에 대해 협의를 진행한 것으로 파악하고 있다.

업계 관계자는 "새마을금고 측이 효성캐피탈이 유상증자로 조달하는 700억원과 신규 자금을 조달해 JT캐피탈을 인수한다는 구체적인 자금 조성 계획까지 언급했다"면서 "프로젝트파이낸싱(PF) 등 기업자산 비중이 높은 효성캐피탈과 가계자산 비중이 높은 JT캐피탈이 합치면 시너지가 커질 것이라는 점을 강조했다"고 밝혔다.

새마을금고의 효성캐피탈 인수 작업은 막바지 단계로 알려졌다. 새마을금고는 PE 운용사인 ST리더스가 조성하는 프로젝트펀드(PEF)에 투자자(LP)로 참여하는 방법으로 효성캐피탈 인수를 추진하고 있다. 이 펀드는 선순위 투자금 1000억원, 후순위 투자금 1500억원, 업무집행사원(GP)인 ST리더스 출자금 10억원으로 조성된다.

ST리더스는 조성된 자금을 효성캐피탈 지분을 인수하는 특수목적법인(SPC)의 전환상환우선주(RCPS) 1000억원과 보통주 1510억원어치를 인수한다. SPC는 펀드 출자금 2510억원에 2000억원의 인수금융을 더해 효성캐피탈 구주를 3800억원에 매입하고, 효성캐피탈 유상증자에 700억원을 추가로 투입할 계획이다.

새마을금고는 ST리더스가 조성하는 프로젝트펀드에 후순위로 1500억원을 투자했다. 동시에 SPC가 보유하는 효성캐피탈 지분에 대한 우선매수권을 확보해 놓았다. 또 효성캐피탈이 발행하는 회사채 인수 등 유동성 지원 노력 약속도 했다.

새마을금고가 JT캐피탈까지 인수하면 계열 캐피탈사의 자산 규모를 단숨에 3조원까지 불릴 수 있게 된다. 새마을금고 편입 후 캐피탈사의 신용도가 개선되면 자금조달 비용이 떨어져 수익성 개선 효과도 볼 수 있다. IB업계 관계자는 "양 측 협상 과정에서 가격 등 조건이 맞아떨어져야 거래가 성사될 수 있을 것"이라고 말했다.

