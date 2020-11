"공인으로 잘못된 행동" 라이관린, 길거리 흡연 논란 사과

[아시아경제 김가연 기자] 최근 길거리에서 흡연하는 모습이 포착돼 논란에 휩싸였던 그룹 워너원 출신 가수 라이관린이 사과문을 게재했다.

라이관린은 24일 자신의 웨이보에 올린 글에서 "공인으로서 잘못된 모습을 보였다"며 "여러분들의 비판을 받아들이고 다시는 그러지 않도록 하겠다"고 사과했다.

앞서 웨이보 등 SNS를 통해 라이관린이 길거리에서 담배를 피우고 침을 뱉는 모습이 담긴 사진이 공개돼 논란이 불거진 바 있다.

해당 사진이 웨이보 실시간 검색어 1위에 오르면서 논란이 더욱 확산하자, 중국 누리꾼들은 라이관린의 태도를 지적하며 비판의 목소리를 높였다.

한편 라이관린은 지난 2017년 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스101 시즌2'에 출연한 뒤 프로젝트 그룹 워너원으로 데뷔했다.

이후 라이관린은 지난해 7월 소속사 큐브엔터테인먼트를 상대로 전속계약 효력정지 가처분 신청을 제기했으나, 법원은 라이관린의 가처분 신청을 기각했다. 라이관린은 현재 중국에서 독자적으로 활동하고 있다.

