[함평=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 24일 전남 함평군 대동면새마을부녀회(회장 박말재) 회원 30여 명이 김장김치 나눔행사를 열고 김장에 열중하고 있다. 이날 회원들은 직접 모은 농산물을 활용해 500포기의 김장김치를 담그고 경로당 등 지역 노인복지시설 34개소에 각각 전달했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr