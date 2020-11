'온라인 스마트제조기계산업전' 영등포구 공동관 오픈

문래동 기계금속제조업체 9개소, 서울소공인협회 참가…제품전시와 판매상담도... 구, 전시회 비용 전액 지원, 홍보 영상 제작 등 문래동 금속산업 활성화 전폭 지원

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 문래동 기계금속산업의 우수성을 알리고, 마케팅 판로 개척을 위해 24일부터 12월31일까지 개최되는 ‘2020 온라인 스마트제조기계산업전’에 영등포 공동관을 마련, 문래동 금속제품의 전시와 상품화 지원에 나선다.

‘2020 온라인 스마트제조·기계산업전’은 인천관광공사, 경기인천기계공업협동조합, 메쎄이상이 주관하는 국제적 규모의 기계금속산업 박람회로 디지털 산업화의 핵심인 스마트팩토리 솔루션과 우리나라 제조업의 근간인 금속제조 산업의 전반을 소개, 공공기관 구매상담회, 분야별 전문가의 컨퍼런스·세미나 개최, 해외바이어 초청 1:1 수출상담회를 진행하며 내수 시장의 확대와 수출 판로개척에 앞장선다.

올해는 코로나19의 확산을 방지, 언택트와 디지털시대로의 전환에 맞춰 온라인 방식으로 개최된다. 전시회 관람을 희망하는 사람은 스마트제조기계산업전 공식 홈페이지에 접속하면 손쉽게 관람할 수 있다.

구는 지난 9월 전시회에 참가할 문래동 소재의 시제품, 완제품, 부품 제작이 가능한 금속제조업체를 모집했다. 이후 영등포 및 문래동 지역을 상징하는 대표 브랜드로서의 성장 가능성, 아이디어의 참신성, 신제품 개발 역량 등 선별기준을 통해 최종 참가업체 총 10곳을 선정했다.

선정된 업체는 ‘영등포구청 공동관’에 소개되며, 타겟 바이어, 국내·외 산업 관계자들과 매칭, 제품 구매상담을 진행하게 된다.

참가 업체는 ▲‘국제금속상사’의 탁도계, 전기전도도계 등 각종 센서를 적용한 수질관리 시스템 ▲‘부영메탈’의 동합금, AL합금 등 종합비철 가공품 ▲‘삼일정공’의 압출기 및 공업용 실린더 히터 ▲‘에스에스스포츠’의 베어링락 시스템 지팡이 ▲‘영신정밀산업’의 캔시머 ▲‘우영기계’의 와이어 로프 도유기, 크레인 레일 도유기, 구리스 펌프제작기술 ▲‘한빛테크랩’의 원포인트 전동잡초제거기 ▲‘현대CNC’의 무소음, 무분진 냉각장치가 장착된 4축 분쇄기 ▲‘현성툴테크’의 밀링, 선반, 스페셜 절삭공구 등 9개 업체의 대표 제품과 ▲‘(사)서울소공인협회’도 함께 참가, 문래동의 우수한 기계금속 인프라를 선보인다.

아울러 구는 온라인 전시에 필요한 참가비 전액을 지원, 업체별 홍보 영상을 제작, 제품의 홍보와 마케팅 판로 확대를 도왔다.

또 서울·경기·인천지역 공공기관 구매담당자와의 연락망 구축, 수출바이어와 매칭된 업체에 대한 수출상담회 진행 통역요원의 배치도 지원할 방침이다.

채현일 영등포구청장은 “이번 온라인 전시회를 통해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 문래동 금속제조업계의 판로 개척과 제품 홍보에 실질적 도움이 되길 바란다”며 “문래동 기계금속산업 활성화를 위한 다양한 지원책 마련으로 금속제조업계 근본적 경쟁력 강화, 국·내외시장 유통망 확보, 홍보 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

