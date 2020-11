합천군, 2021년 예산 6000억원 규모 편성

2021년 6137억 원 편성안 제출, 전년 대비 4.7% 증가



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 행복한 군민, 희망한 합천을 위하여 내년도 애초 예산안을 6137억원 규모로 편성해 군 의회에 제출했다고 23일 밝혔다.

2021년 애초 예산은 전년보다 274억원(4.7%) 증가한 6137억원으로, 내년도 전체예산 가운데 일반회계는 5754억원으로 전년 대비 6.3%(343억원) 증가했고, 특별회계는 383억원 전년 대비 15.2%(69억원) 감소했다.

군은 적극적이고 확장적인 재정 운용으로 포스트 코로나 시대를 준비하고, 경기침체에 대응해 민생경제를 빠르게 회복시키는 데에 우선 투자할 방침이다.

내년도 세출예산 분야별 주요 사업을 살펴보면, 함께 누리고 나누는 체감형 복지서비스 구축을 위해 1212억원을 편성, 취약계층 맞춤형 복지서비스를 강화했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 ▲민생경제 활성화에 67억원▲재난방재·상하수도·환경분야에 1105억원▲기본형 공익직불사업 등 농림축산분야에 825억원 ▲주민숙원사업에 109억원, 하천 정비사업 65억원, 도시계획도로 개설사업 42억원 등 590억원 ▲영상테마파크 활성화 및 백리벚꽃길 빛의 밸리 조성 등 문화?체육?관광 분야에 350억원 ▲산림 휴양시설 인프라 구축을 위해 황매산 탐방로 정비사업 등 산림·휴양 분야에도 220억원을 편성했다.

문준희 합천군수는 “민선 7기 중 애초 예산 6000억원 시대를 열게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “이 소중한 재원이 군민의 일상을 최대한 빨리 회복하고 우리 군이 지속해서 성장하기 위한 기반시설을 마련하는 데 도움이 될 수 있도록 힘을 기울이겠다”고 밝혔다.

군의 내년도 예산은 11월 30일 개회되는 제250회 합천군의회 정례회에서 심의 의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr