‘수수료 2%↓’ 세종, 민관협력 배달앱 내달부터 운영

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종에서 중개수수료 2% 이하의 민관협력 배달앱 서비스가 운영된다.

세종시는 23일 세종 민관협력 배달앱 6개 운영사와 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 각 운영사는 내달부터 순차적으로 관련 서비스를 제공하게 된다.

민관협력 배달앱 운영사는 일반 상용 배달앱 운영사가 받는 중개수수료 6~12%보다 현저히 낮은 2% 이하의 수료를 받게 된다.

또 소상공인은 해당 배달앱 가맹점으로 등록 후 별도의 입점비와 광고비를 내지 않아도 된다. 시는 이를 통해 지역 소상공인의 경영부담도 줄어들 것으로 기대한다.

여기에 앱을 이용하는 소비자는 배달앱에서 음식 등을 주문하고 여민전 가맹점으로 등록한 업소에 한해 여민전으로 결제할 수 있게 돼 오프라인 매장과 동일하게 10% 캐시백 혜택을 받을 수 있다.

시는 내달 각 운영사가 가맹점 모집과 여민전 결제수단 탑재 등을 마무리하는대로 순차적으로 관련 서비스를 시작할 수 있게 할 계획이다.

이때 소상공인과 소비자는 6개 배달앱 중 서비스 제공, 사용 시 편의성 등을 따져 앱을 활용할 수 있다.

사업에 참여한 기업은 ㈜만나플래닛(부르심제로), ㈜먹깨비(먹깨비), ㈜샵체인(소문난샵), ㈜에어뉴(휘파람), ㈜한국결제인증(배슐랭), ㈜허니비즈(띵동)다.

김회산 시 기업지원과장은 “민관협력 배달앱은 소상공인의 수수료 비용을 절감케 하고 소비자는 온라인으로도 여민전을 편리하게 사용할 수 있는 이점이 있다”며 “사업이 현장에서 성공적으로 안착할 수 있도록 지역 소상공인과 시민의 적극적인 동참과 협력을 당부한다”고 말했다.

