이달 마지막주 전국 3700여가구 분양

[아시아경제 최동현 기자] 이달 마지막주 전국에서 3700여가구가 분양 공급된다. 견본주택은 19곳에서 문을 열고 본격적인 연말 분양 경쟁에 돌입할 예정이다.

22일 부동산 리서치업체 닥터아파트에 따르면 오는 23일부터 29일까지 전국 7개 단지에서 3681가구가 청약을 진행한다.

우선 오는 24일에는 대구테크노폴리스 예미지 더센트럴(주상복합), 대구 더샵 프리미엘(주상복합), 대구 해링턴 플레이스 반월당2차(주상복합) 등 3곳에서 청약접수를 시작한다.

대구테크노폴리스 예미지 더센트럴은 금성백조가 대구 달성군 유가읍 대구테크노폴리스 RC블록에 짓는 단지로 지하 2층~지상 35층, 9개 동, 99~152㎡(이하 전용면적), 총 894가구 규모다. 인근에 포산고를 비롯해 다수의 초?중?고와 테크노폴리스 중앙공원, 과학관공원 등 풍부한 생활 인프라를 갖췄으며 서대구역~달성군청~테크노폴리스~대구국가산업단지를 연결하는 대구산업선 테크노폴리스역이 예정돼 서대구역이 있는 대구시내까지 20분 대 이동이 가능할 전망이다.

해링턴 플레이스 반월당2차는 진흥기업·효성중공업이 대구 중구 남산동 603-4에 짓는 주상복합아파트다. 아파트 84~108㎡(이하 전용면적) 419가구, 오피스텔 84㎡ 74실이 공급된다. 대구지하철 1·2호선 반월당역과 1·3호선 명덕역이 도보 7분거리인 더블역세권이다. 현대백화점, 동아백화점, 남문시장, 동성로 상권 등이 인접해 풍부한 편의시설을 누릴 수 있으며 대구초·명덕초, 대구제일중, 경북여고 등을 도보 10분 이내로 통학할 수 있다.

25일에는 원주 대원칸타빌, 이안 그랑센텀 천안, 성주 스위트엠 엘크루 등 3곳에서 청약접수를 시작한다. 대원칸타빌은 지하 1층~지상 25층, 10개 동, 76~84㎡, 907가구 규모다. 태장1호 근린공원이 단지와 인접해 있으며, 영동고속도로 원주IC를 통한 광역교통망과 제2영동고속도로를 이용한 서울 접근성이 용이하다.

26일엔 강남 삼부르네상스 시티(오피스텔) 한곳에서 청약접수를 시작한다.

이번주 오픈예정인 모델하우스는 19곳이다. 모두 27일 문을 연다. 수도권에서는 ▲고척 아이파크(민간임대) ▲힐스테이트 신도림역 센트럴(오피스텔) ▲망우역 신원아침도시 ▲고양 덕은 삼정그린코아 더베스트(주상복합) ▲양평 다문지구 반도유보라 아이비파크 ▲오산 롯데캐슬 스카이파크 ▲화성남양 시티프라디움4차 ▲인천 운서역 푸르지오 더스카이(민간임대) 등 8곳이 오픈예정이다.

지방에서는 ▲대전 힐스테이트 도안2차(오피스텔) ▲아산 용화남산 포레시티 줌파크(민간임대) ▲경산 중산자이 1·2단지 ▲포항양학 신원아침도시 퀘렌시아 ▲힐스테이트 포항 ▲부산 두산위브더제니스 센트럴 사하 ▲목포 하당 제일풍경채 센트럴퍼스트 ▲여수 아델리움 오션프랑(테라스하우스) ▲쌍용 더플래티넘 완도(주상복합) ▲익산 송학동2차 예다음(민간임대) 등 11곳이 오픈예정이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr